ネーションズリーグ第2週バレーボール女子のネーションズリーグ第2週フィリピン大会が19日に行われ、日本はチェコに3-0（25-15、25-23、27-25）でストレート勝ちした。17日のセルビア戦で負傷したチームメートへの行動に、感激が広がっている。日本はチェコを寄せ付けず、第1週のカナダ大会から無傷6連勝。歓喜に沸く選手たちが、試合後の集合写真で掲げていたのは背番号2のユニホームだった。背番号2を背負った荒木彩花は17