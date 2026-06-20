巨人の井上温大投手が２１日の中日戦（東京ドーム）で今季６勝目を目指して先発する。２０日は東京ドームでキャッチボールなどで調整。交流戦を終えてリーグ戦再開後の初登板となるが「自分の中ではそんなに区切りがきたわけではなくて、リーグは変わらないので特に気持ちは変わらないです」と語った。前回１４日の西武戦（ベルーナ）では５回２／３を６安打１失点で５敗目を喫していた。「先頭バッターと初球ストライクという