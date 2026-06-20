愛知県に自宅出産をサポートする2人の助産師がいます。いま、助産所や自宅でのお産の数は1％未満。その選択をした家族と、寄り添う助産師の思いに迫ります。 愛知県北名古屋市にある「すこやか助産院」は、愛知県内でも数少ない、お産ができる助産所です。 助産師歴40年の平野陽子さん(63)と娘の智子さん(37)が2人で運営していて、2000年の開院以来、500人近い赤ちゃんが誕生しました。 愛知県では年200人ほ