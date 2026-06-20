メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県弥富市の資料館で今週死んだ?名誉館鳥?の白文鳥「ぶんちゃん」を追悼する展示が始まりました。 「ぶんちゃん」は2018年に生まれ、弥富市の歴史民俗資料館で来館者をおもてなしする「文鳥学芸員」として活動していました。 就任後は年間の来館者が約3倍に増え去年「おもてなし館鳥」に就任するなど人気の文鳥でしたが、5月末に高齢を理由に「館鳥」を引退しました。 引退後はく