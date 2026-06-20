メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県蒲郡市のテーマパーク「ラグナシア」で今シーズンのプールの営業が始まりました。 ラグーナテンボス「ラグナシア」のプールには、大波が楽しめる「ジョイアマーレの浜辺」や2025年に新しく誕生した水深の浅いプール「くじらさんのスプラッシュガーデン」など計6種類のプールがあります。 20日は、あいにくの雨でし