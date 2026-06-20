お笑いコンビ・ＥＸＩＴの兼近大樹が公開した旅行ショットにファンは騒然となった。２０日までにインスタグラムで「イカした仲間と激マブ渋男旅してきた！けど！面子キングダムすぎない？」とつづり、俳優の小栗旬、山粼賢人、山田裕貴、満島真之介が横並びでポーズを取るショットをアップ。最後に「甲冑（かっちゅう）の飾り役って空いてたっけ？」と締めた。この投稿には「かねちーが１番イカしてる」「オールスター