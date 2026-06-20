６月２０日の阪神５Ｒ・２歳新馬（芝１４００メートル＝９頭立て）は、田山旺佑騎手＝栗東・新谷功一厩舎＝が乗った単勝７番人気のリュウトウコヤク（牡２歳、栗東・鈴木孝志厩舎、父サートゥルナーリア）がロケットスタートを決めると、直線も突き放して勝利した。１馬身１／４差の２着に１番人気のブラックミューズ（岩田望来騎手）が入り、さらに鼻差の３着に９番人気のルースソラール（吉村誠之助騎手）が続いた。勝ちタイム