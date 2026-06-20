元テレビ朝日でフリーの宇賀なつみアナウンサーが20日、自身のインスタグラムを更新。40歳の誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】白い歯もチラリ笑顔が素敵です 「本日またひとつ歳を重ねまして、40代に突入しました。たくさんのメッセージをありがとうございます‼︎」と投稿。「今が最高に楽しいと思っていた20歳の頃より、ようやく人生が始まったと思っていた30歳の頃より、なりたか