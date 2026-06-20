堂安律が髪色をチェンジ森保一監督率いるサッカー日本代表は現地時間6月19日、北中米ワールドカップ（W杯）グループF第2節のチュニジア戦に向けて前日練習を行った。10番を背負うMF堂安律が髪色をチェンジして登場した。日本代表はチュニジア戦に向けて前日練習を実施。雷雨による渋滞の影響で練習時間が30分遅れるなどハプニングがあったが、第2戦に向けてモンテレイで調整した。チュニジア戦の前日、トレードマークの金髪