韓国国防部が今年末に公表する『2026国防白書』で「北は敵」という従来の表現が維持されるという立場を明らかにしたことをめぐり統一部と国防部の間で隔たりが露出した中、鄭東泳（チョン・ドンヨン）統一部長官が「国家安全保障会議（NSC）で議論してみなければいけない」と19日、明らかにした。各部処の立場があるだけに、NSCを通じて李在明（イ・ジェミョン）政権の国益中心実用外交路線に合うよう調整するという意思を表したと