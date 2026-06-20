李在明（イ・ジェミョン）大統領が16、17日にフランスのエビアンで開催された先進7カ国首脳会議（G7サミット）でトランプ米大統領と会い、「今は他国に対する方法で北朝鮮の核問題を扱ってはいけないという点を明確に伝えた」と19日、明らかにした。李大統領はこの日、青瓦台（チョンワデ、韓国大統領府）春秋館で欧州・G7歴訪結果をブリーフィングし、「トランプ大統領もその点に同意した。ところが解決策が悩みだとみられる」と