モデルで俳優の菜々緒（37）が19日、自身のインスタグラムを更新。大自然を満喫するショットを複数公開した。菜々緒は「All you need is love and beach」とコメントし、水着やカジュアルなコーデで様々な場所を楽しむオフショットの数々を公開した。【写真】大自然になじむ！37歳・菜々緒、リゾートショット壮大な滝や美しい夕日、煌びやかなビーチやそよぐ木々など自然を堪能し、モデルオーラ全開の水着ショットが印象的な投