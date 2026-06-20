ILLIT（アイリット）メンバーMOKA（モカ＝21）が、再び活動を休止した。所属事務所BELIFT LAB（ビリー・フラボ）は19日、ファン相互プラットフォームWeverseを通じてモカの活動休止を発表した。同事務所は「ILLITのメンバーMOKAの今後の活動についてご案内いたします。MOKAは、4thミニアルバムのカムバック準備期間中から過度な緊張や不安症状により、治療と回復を並行して続けてまいりました。ファンの皆様にお会いしたいという本