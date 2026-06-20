サントリービバレッジ&フードの「GREEN DA・KA・RA」ブランドがノンカフェイン茶系飲料市場を開拓している。同ブランドは「大人から子どもまで安心して飲める、心とカラダにやさしい水分補給飲料」というコンセプトのもと、「GREEN DA・KA・RA」本体と「GREEN DA・KA・RAやさしい麦茶」の2品を中核商品と位置づけ、スポーツ機能系飲料と無糖茶飲料の領域にアプローチしている。このうち無糖茶飲料では、「やさしい麦茶」