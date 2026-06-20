コーヒーマシンの輸入販売会社・ブルーマチックジャパン社は、昨年末に掲げた新経営理念「コーヒーマシンで共に未来をつくる」のもと、各メーカー、ブランドの総代理店という従来のスタンスから脱却する。河口雅明社長は「お客さまごと、使用シーンごとに、ブランドの枠を超えて最適なコーヒーマシンを提案していくスタイルへシフトする」と語る。河口雅明社長同社は創業42周年を迎える。「当社は1980年代初頭には日本に存