天下統一を果たした豊臣秀吉が、伏見の地に隠居城を築き、その城下町は、京と大阪を結ぶ水運のまちとして栄えました。豊富な伏水（ふしみず・地下水）に恵まれたことで酒造りが盛んになり、日本有数の酒処として月桂冠、黄桜、宝酒造など全国に知られる酒造会社が本社を構えています。そんな京都・伏見は、酒蔵巡りを楽しめるまちとして人気ですが、それぞれの蔵を回るのは大変。そこでおすすめしたいのが、伏見の17の蔵元の80〜10