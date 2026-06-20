元ギャルママモデルの日菜あこが19日に自身のアメブロを更新。韓国で流行しているというバッグと、それに付けたコラボチャームを紹介した。この日、日菜は「韓国でめちゃ流行ってるジェリーバッグ わたしも手に入れました」と報告し、水色のバッグの写真を公開。「この透け感があるビニールバーキンが今年は絶対大流行」と予測し「カラーがめちゃあるから迷った」「夏にいっぱい使お」とコメントした。その後に更新したブログでは