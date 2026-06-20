俳優の川崎麻世が19日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんが作った豪華な手料理の数々を公開した。この日、川崎は「この間マルシェでマッシュルームを一箱 2キロトマトを二箱 2キロも買ったんだけど」と切り出し、自身でアヒージョを作ったことを報告。続けて「今度は妻がカレーを作ってくれたら！！マッシュルームと野菜がたっぷりに なんとA5ランクの牛すきが乗ってた！！」と、花音さんが作った豪華なカレーの写真を公開した