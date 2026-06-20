お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が19日に自身のアメブロを更新。ホットプレートで大量の餃子を作ったことを報告した。この日、小原は「我が家のあっさりホットプレート餃子」と切り出し「一度に200個以上つくる」と説明。調理中の写真を公開し「こないだは誠八がかなりお手伝いしてくれました（誠八しか、家にいなかった）」と次男・誠八くんが手伝ってくれたことを明かした。続けて、誠八くんについて「より美味しく感じ