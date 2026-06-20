パラグアイ代表は現地６月19日に行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ（D組）第２節で、トルコ代表と対戦した。その試合で、同国MFが新ルール適用の可能性がある退場処分を受けた。問題の場面が起きたのは、前半アディショナルタイムだった。45＋１分、トルコのファウルによって試合が中断した際、パラグアイのMFミゲル・アルミロンが相手DFメルト・ミュルドゥルに対して口を手で覆いながら何かを伝えたように見