佐々木朗希が6回に2被弾3失点で降板した(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希が現地時間6月19日、本拠地でのオリオールズ戦に先発登板。初回に先頭のテーラー・ウォードに中前へはじき返されたが、打球を処理した中堅手のアンディ・パヘスが二塁ベースカバーに入ったムーキー・ベッツに送球。二塁を陥れたウォードを捕殺するスーパープレーで佐々木を救った。【動画】佐々木朗希を救った！走者を刺すパヘスのスーパープレー