俳優の吉瀬美智子さんは6月18日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露しました。【写真】吉瀬美智子の新しいヘアスタイルに反響新しいヘアスタイルは「クリクリパーマ」吉瀬さんは「本日よりクリクリパーマヘア」とつづり、2枚の写真を公開。1枚目の横顔ショットでは、ショートヘアに強めのパーマをかけた新鮮なヘアスタイルを披露しました。また、2枚目の後ろ姿からは、全体のボリューム感とパーマの質感が伝わって