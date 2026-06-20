ÇÐÍ¥¤ÎÀ¾²¬ÆÁÇÏ¡Ê79¡Ë¤¬20Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£DEENÃÓ¿¹½¨°ì¡Ê56¡Ë¤Î¥´¥ë¥ÕÆ°²è¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Öº£Æü¡¢ÀéÍÕ¸©´Ý¤ÎÆâ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¤Ç¡¢DEEN¤ÎÃÓ¿¹·¯¤Î¥´¥ë¥ÕYouTube¤Ë»²²Ã¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖºòÌë¡¢Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¿²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¨¤é¤¤¿²ÉÔÂ­¤Ç¡Ä¡×¤È¤·¡¢¡ÖÆ¬¤ÎÃæÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÁª¼ê¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Â®¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¾Ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥¿¡¼ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤»ö¡Ä¡£¥Ñ¥¿¡¼¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã