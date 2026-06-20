タレント熊切あさ美（46）が20日、都内でフォトエッセー「元祖崖っぷちアイドルの熊切あさ美が、全肯定BODYを手に入れた理由」（主婦と生活社）の発売記念イベントを行った。自身初のフォトエッセーを手にした熊切は「できあがった本を読んで涙が出ました。こんなこともあったなと振り返って。崖っぷちの頃があったから、今がある。あの時、頑張っていたから今がある」と笑顔を見せた。「フォトエッセーをずっと出したかった。最近