スマホの性能向上に伴い、本体価格は年々高くなっています。最近では10万円を超える機種も珍しくありません。そのため、子どもから「2年で買い替えたい」と言われて戸惑う保護者も多いでしょう。では、実際に2年ごとの買い替えは一般的なのでしょうか。 本記事では現在のスマホ事情や費用面の負担、親子で話し合う際のポイントについて解説します。 スマホを2年で買い替える人は今でも多い？ 以前は携帯電話会社