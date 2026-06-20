?悪童?はどこまでもタフだった。ヤンキースのジャズ・チザム内野手（２８）が１９日（日本時間２０日）の本拠地レッズ戦に「５番・二塁」で出場。２回先頭で迎えた第１打席で先発右腕・ラウダーから先制の１１号ソロを放ち、チームは５―０で快勝した。チザムは前日の本拠地ホワイトソックス戦の４回、ホームベースでバウンドした自打球が股間に直撃。もん絶するチザムは起き上がれず、そのまま代打が送られた。離脱も心配された