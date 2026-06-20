3点リードで迎えた6回に2被弾を浴びて同点に【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）ドジャース・佐々木朗希投手が19日（日本時間20日）、本拠地でのオリオールズ戦に先発登板した。5回まで快投を見せながらも、6回に痛恨の2被弾を浴びて無念の降板。白星を逃した右腕に対し、地元放送局の実況席は同点劇の引き金となった先頭打者への攻め方に“苦言”を呈している。佐々木は5回まで、初回先頭の安打