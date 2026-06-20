佐々木は5回2/3を投げて4安打1四球6奪三振3失点【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）ドジャース・佐々木朗希は19日（日本時間20日）、本拠地オリオールズ戦に先発登板。5回まで無失点の好投を見せていたが、6回に2被弾を喫して同点の状況で降板した。試合を中継していたNHK-BSでは、解説の小早川毅彦氏がドジャース攻撃陣に“苦言”を呈した。「あそこで4点目、5点目が取れていればこんな展開になっ