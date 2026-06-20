【モデルプレス＝2026/06/20】超特急のアロハ（高松アロハ ※「高」は正式には「はしごだか」）とハル（柏木悠）が19日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。“ツイてない”エピソードを明かした。【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル◆超特急アロハ、“ツイてない”エピソード告白この日、2人は「最近ツイてない」と思った出来事についてトーク。