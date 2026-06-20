オタクであることが恋愛でプラスに働くケースは、意外に少なくありません。そこで今回は、20代から30代の独身女性319名の意見を参考に「鉄オタ男子と話していて『恋も出発進行しちゃうかも！』と女性が好印象を抱く瞬間９パターン」をご紹介します。【１】オタク同士では饒舌なのに、女性とは照れて話せないギャップがかわいいと思ったとき「二人きりになったら妙にモジモジしていてキュンとしちゃった」（30代女性）のように、女