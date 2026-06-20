同じ作品を心から愛するふたりが、その想いを余すことなく語り合う、Podcast番組「エンタメ♡LOVE」。#3のテーマは「名探偵コナン」。アニメ放送開始30周年、劇場版 『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』がロングヒット中のいま、「名探偵コナン」を心から愛する足立梨花さんとあいなぷぅさん（パーパー）が、30年分の愛を語り合います。今回語ってくれたのは、推しキャラ・推しカップリングについて。コナンくん派かキッドさ