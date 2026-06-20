６月２０日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝１０頭立て）で、単勝１・８倍の１番人気に支持されたコナパームス（牡２歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は３着に敗れた。半姉が桜花賞２着のコナコーストで、半兄にＮＨＫマイルＣ２着のマジックサンズがいる良血馬。初陣を飾ることはできなかったが、鞍上のクリストフ・ルメール騎手は「まだ重たくて、少し忙しかった。こういう馬場でそんなに切れなかった