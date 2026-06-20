Ｃ組第２戦の２試合が日本時間２０日に行われ、モロッコ（ＦＩＦＡランク４位）はスコットランド（同４２位）に１―０で勝利。ブラジル（同６位）はハイチ（同８３位）を３―０で下した。第２戦を終えて、勝ち点４でブラジル、モロッコが並んだ（得失点差でブラジルが首位）。さらに初戦でハイチを下したスコットランドが勝ち点３で追いかける大混戦となっている。なお、ハイチは連敗で第３戦を前に最下位が決定し、１次リーグ