夏のおしゃれをもっと快適に楽しみたい女性にうれしいニュースが到着しました。レディースブランド「emmi（エミ）」から、人気アウトドアブランド「KEEN（キーン）」との別注モデル「HYPERPORT H2（ハイパーポート エイチツー）」が登場。水陸両用で活躍する機能性はそのままに、emmiらしいやさしいカラーリングと都会的なデザインにアップデートされました。さらに、足元コ}