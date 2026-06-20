俳優の有村架純が２０日、都内で行われた主演映画「マジカル・シークレット・ツアー」の公開記念舞台あいさつに、俳優・黒木華、南沙良、塩野瑛久、天野千尋監督と登場した。実際に中部国際空港で起きた金の密輸事件を題材にした作品。密輸に絡み犯罪に手を染める２児の母・和歌子を演じた有村。作品にちなんで人生が変わった旅の思い出を聞かれると「２０歳の時に仕事でノルウェーに行ったんですけど、４年後に１カ月お休みが