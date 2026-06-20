警察になりすました人物にだまされて個人と法人計２５９件分の情報を漏えいしたとして、大阪国税局は１９日、３０歳代の職員を停職６か月の懲戒処分にしたと発表した。職員は同日付で依願退職した。同国税局によると、職員は４月、勤務中に刑事を名乗る人物らから私有スマートフォンに「あなたに嫌疑がかかっている」などとする電話を受けた。業務に関する情報を送るよう言われ、個人１７９人分と８０法人に関する名前や申告額