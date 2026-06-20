「ドジャース−オリオールズ」（１９日、ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手が先発マウンドに上がり、６回途中３失点で４勝目の権利を逃した。六回２死から痛恨の２者連続被弾だ。魔の六回だった。５回まで１安打無失点の快投だったが、先頭のホリデイに初回以来となる安打を浴びた。しかしここで次打者・ジャクソンの打球をパヘスがスライディングキャッチ。佐々木もファインプレーに両手で拍手を送った。ウォードも