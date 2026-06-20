きょう（20日）正午前、JR因美線の美作加茂駅と三浦駅の間で、木が線路に倒れかかっているのを津山駅発智頭行きの上り普通列車の運転士が発見し、手前で停車しました。列車の乗客16人や乗員にけがはないということです。 このため現在因美線は、智頭駅～東津山駅間で運転を見合わせています。今後、係員が倒木の撤去作業を行う予定ですが、運転再開は早くとも午後3時15分以降になる見込みだということです。（20日午後0時45