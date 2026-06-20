＜全米オープン2日目◇19日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞世界一過酷な大会で世界のトッププレーヤーも苦戦を強いられている。2日間を終えてアンダーパーはわずか10人のサバイバル。多くの選手がコースの罠にはまった。【写真】427ヤード?デシャンボーが投入した未発表1WLIVゴルフを代表する選手も2日間でコースを去ることになった。2020、24年大会覇者のブライソン・デシャンボー（米国）は