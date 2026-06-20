＜マイヤーLPGAクラシック2日目◇19日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞今大会は、次週のメジャー「KPMG全米女子プロ選手権」の前哨戦とも言える一戦だった。さらに、今大会終了時点のポイントランキングによって、7月開催のメジャー「アムンディ・エビアン選手権」のフィールドもほぼ固まる見込み。出場を目指す馬場咲希と櫻井心那にとっては、まさに正念場だったが、ともに決勝ラウンド進出はかなわ