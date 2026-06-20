MLBドジャースーオリオールズ（日本時間20日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースの佐々木朗希（24）が本拠地でのオリオールズ戦に今季13度目の先発登板。6回途中、90球を投げて被安打4（被本塁打2）、奪三振6、四死球1、失点3（自責点3）で降板した。佐々木は1回先頭に許した1安打以降、160kmを超える圧巻の投球で相手打線を寄せつけず13者連続アウト。5回に4勝