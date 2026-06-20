ロシア出身で、兵庫・姫路市で育ったコラムニストでタレントの小原ブラス（34）が20日、ABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に出演。皇室典範改正のテーマについて議論した。ANNの5月の世論調査では「女性天皇を認めることに賛成」は85％、「女系天皇を認めることに賛成」は78％だった。小原は、回答者には「いまは平等の時代だし、男性優位はよくないのでは」という意識があるの