家族やパートナーに隠れて、こっそり食べているものはありませんか？街の人に“ナイショのひとりメシ”を告白してもらいました。「夕食前にお腹がすきすぎて」「『食べ過ぎだよ』って言われるのがイヤだから」…。それぞれの日常や絆が垣間見えました。■妻「まるっきりバレてます」60代の夫婦に聞きました。夫は妻に内緒で、大好物を食べているそうです。「仕事終わりのかりんとう。コンビニでかりんとうを買って、妻に見つかる