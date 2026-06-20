高市総理は昨夜（19日夜）、自民党に所属する参議院の藤川予算委員長らと総理公邸で夕食会を開き、終盤国会に向け、連携を確認しました。夕食会は、総理公邸で19日、1時間余り行われ、青木一彦参院議院運営委員長や藤川政人参院予算委員長のほか、木原官房長官や佐藤官房副長官も参加しました。会合では、来月17日の国会会期末をにらみ、法案審議などをめぐり、少数与党の参議院での連携を確認したということです。藤川政人