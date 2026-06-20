元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が19日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。大学時代の友人の近況を聞いた。MCサバンナ高橋茂雄は「一茂さんのお友達の、歯磨きを1回もしたことないコウジさん、連絡がついたそうです」と語った。一茂は以前、番組で「俺の同級生でコウジっていうセンター守ってた男がいるんだけど、1回も歯を磨いたことがないの。生まれてから。で、なのに歯医者に行った