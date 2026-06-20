歌手和田アキ子（76）は20日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。親しい交友関係があり、6月9日に肺炎のため86歳で亡くなった女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんの通夜の際、ともに参列した明石家さんま（70）と交わした言葉を明かした。中村さんの通夜は16日、都内の斎場でしめやかに営まれた。和田は、番組のオープニングトー