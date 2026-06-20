ロックバンド「ONE OK ROCK」（ワンオクロック）のボーカル、Takaさん（38）が2026年6月17日、自身のインスタグラムを更新。ドジャー・スタジアムで行われた、ドジャース対レイズ戦の始球式に参加したことを報告した。「本当に光栄でした」Takaさんは、「まさか自分がDodger Stadiumで始球式をする日が来るとは」といい、ドジャースの山本由伸投手との2ショットを含む10枚の写真を投稿した。「本当に光栄でした。そして始球式を