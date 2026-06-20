ＮＨＫの廣瀬智美アナウンサー（４４）が近く退局し、巨人の球団職員へ異例の転身をすることが１９日にスポーツ報知の取材で明らかになったが、入社後はチーム編成に関わる予定であることが２０日、新たに明らかになった。かつてアナウンサー時代に廣瀬アナを取材した記者は、廣瀬アナの“可能性”を感じていた。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊巨人職員への転身が決まったＮＨＫの廣瀬智美アナ。そのコミュニケーション能力に驚いたこと