タレントの熊切あさ美が２０日、都内でフォトエッセー「元祖崖っぷちアイドルの熊切あさ美が、全肯定ＢＯＤＹを手に入れた理由」（主婦と生活社刊、税込み１８７０円）発売記念イベントに出席した。いじめに遭った幼少期、アイドル時代の挫折、恋愛スキャンダル…などの経験から這（は）い上がったことを赤裸々につづった１冊。まさに「崖っぷち」の連続だった芸能生活を振り返り「（芸能界を）やめるという選択もあったけど、