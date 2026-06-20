歌手の和田アキ子（76）が20日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。20日（日本時間21日）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ第2戦でチュニジアを前に日本代表にエールを送った。「にわかファン」を公言している和田。これまでも番組でもW杯へのエールを送っていた。アシスタントの垣花正アナウンサーが日本代表がオランダに2−2で引き分けた